Belen e Stefano, ancora festa

Dopo le candeline per lei, quelle per lui

4/10/2012

“Che belli siete tutti!!!! È' il compleanno di Stefano!!! Io li ho fatti il 20 settembre.....grazie Cmq per i doppi auguri! Buona serata a tutti!!! Belen” Così la showgirl argentina ringrazia i fan per i messaggi inviati alla coppia in occasione del compleanno di Stefano De Martino. E non mancano un paio di scatti che li ritraggono durante i festeggiamenti.

foto Facebook

“Tanti auguri ❤” ha scritto Belen al suo innamorato. Dopo essersi sfogata per le continue indiscrezioni sulla sua vita privata, la Rodriguez torna a mostrarsi in un'immagine casalinga. In casa le fotografie della coppia sparse ovunque, qualche palloncino bianco a forma di cuoricino e altri azzurri che penzolano dalle tende, una tovaglietta sul tavolo e la torta al cacao semplicissima con il numero 23, come gli anni del ballerino. Lei non indossa abiti sexy o scolli vertiginosi, ma una tshirt e un paio di jeans, ma al dito brilla un anello, uguale – o molto simile - a quello che indossa De Martino Un quadretto familiare perfetto, alla faccia di chi voleva farli scoppiare presto...



Intanto la ex di Stefano, Emma Marrone, confida al settimanale Gioia di essere pronta a una nuova storia: “C'è una persona che mi fa battere il cuore” e aggiunge: "Moglie mai, mamma appena possibile".