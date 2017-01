Emma: "Una persona mi fa battere il cuore"

La cantante si confessa a Gioia: "Moglie mai, mamma appena possibile"

4/10/2012

"Moglie mai, mamma appena possibile". E' una Emma Marrone in forma, finalmente "felice", quella che parla al settimanale "Gioia". D'altronde la cantante, dopo la fine della storia d'amore con il ballerino di "Amici" Stefano De Martino, confessa che "c'è una persona" che le fa battere il cuore. Ma precisa: "Non è un nuovo fidanzato".

foto Twitter

"C'è una persona che mi fa battere il cuore - svela Emma - ma non ho nessuna relazione e non so neanche se è un amore. Sento i brividi, le scintille, le emozioni ed è questo che conta. Sono di nuovo io, sono Emma e sono viva. Assaporo ogni cosa che mi fa stare bene nel momento in cui succede. Niente è eterno, figurarsi un attimo di felicità, e allora lo acchiappo subito, lo vivo tutto".



E gli errori del passato? "Li rifarei tutti. L'amore non ha un misurino e io mi darò per intero al mio uomo convinta che lui mi restituirà tutto moltiplicato per due". La cantante è una donna nuova: "In questo periodo mi guardo allo specchio, mi piaccio, non mi giudico, anche se vedo un filo di cellulite. Mi vedo bene perché sto bene". Dopo il "periodo buio" la Marrone ha un nuovo motto: "Moglie mai, mamma appena possibile".