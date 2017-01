Anche William nudo? Forse già sul mercato un video che farebbe tremare la Corona

Dopo le foto di Kate in topless che hanno fatto infuriare Buckingham Palace, secondo il Telegraph sul mercato delle foto vip circolerebbe anche un video con il futuro re senza veli

3/10/2012

Le 24 foto di Kate Middleton in topless diffuse dai giornali scandalistici sarebbero solo una minima parte di un servizio fotografico più ampio. Servizio che comprenderebbe in tutto 270 scatti che immortalerebbero anche l’erede al trono William senza veli. Sul fiorente mercato delle foto dei vip senza veli, ci sarebbe anche un video del futuro re come mamma Diana l’ha fatto.

foto Olycom

E' il giornalista e blogger William Foxton dell’inglese The Telegraph a rivelare l’esistenza di questo video che per la Corona inglese sarebbe ancora più imbarazzante delle foto di Harry naked e di Kate in topless. Come scrive Foxton, “i photo editor sanno che finora sono state pubblicate solo 24 fotografie di un servizio che ne comprende non meno di 270 e che mostrano sia la duchessa sia il principe William nudi. L'incubo della corona è che quegli scatti siano in realtà fermo immagini di un video”. È forse per questo motivo che i Principi si sarebbero infuriati così tanto alla pubblicazione dei primi scatti di Kate al punto di fare causa (subito vinta) alla testata francese Closer. In ballo ci sarebbe la reputazione del futuro Re, compromessa ancora prima della successione alla nonna Elisabetta.