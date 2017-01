Clooney e Keibler, storia di una crisi annunciata

Secondo il New York Daily News la coppia è pronta a scoppiare

4/10/2012

Voci di corridoio, fughe di notizie dai soliti bene informati o ciclici pettegolezzi. Questa volta la fonte è il New York Daily News e, anche se non si conosce la percentuale di veridicità, sembra che George Clooney e Stacy Keibler siano vicini alla rottura. Un mese fa gli stessi rumor messi però a tacere in tempi record proprio dal divo di Hollywood. Ora ci risiamo e quasi iniziamo a crederci.

foto Ap/Lapresse

Con Stacy il bel George ha dimenticato Elisabetta Canalis: dalla mora è passato alla bionda alla velocità della luce. Hanno trascorso l'estate insieme, fatto vacanze da sogno, calcato chilometri di red carpet scambiandosi sorrisi e sguardi complici e, viaggiato in lungo e in largo sulla stessa sella che, a quanto pare, li ha portati dritto dritto sul viale il tramonto... della loro relazione.



Pare che l'attore e l'ex sexy wrestler non si vedano da un po' e che lei pianga disperata in attesa di una telefonata da parte del brizzolato più sexy del cinema. Ma il suo telefono continua a non squillare. Clooney, chiamato a far luce sul “mistero della loro lontananza” non risponde neanche più alle solite domande e intanto il gossip si alimenta.