Kasia Smutniak, una sirena in Sardegna

L'attrice in vacanza sogna il matrimonio e un altro figlio

3/10/2012

E' bellissima in costume l'attrice Kasia Smutniak che, dopo essere stata madrina della Mostra del Cinema di Venezia, si è concessa una vacanza al mare con Domenico Procacci e Sophie, la figlia avuta con Pietro Taricone. Magra e muscolosa si prepara per un'immersione con il compagno nelle acque cristalline della Sardegna e a Diva e Donna confessa che vorrebbe sposarsi e allargare la famiglia.

foto Diva e Donna



E' una relazione solida quella tra l'attrice polacca e il produttore cinematografico che fanno coppia fissa da circa un anno. Kasia, elegante e raffinata, non nega di desiderare il matrimonio e un altro figlio anche se, come dice lei: “Con i figli tutto puoi fare fuorché programmarli”.



Intanto, oltre al cinema, lei e Procacci condividono la passione per gli sport estremi che, dopo l'incidente in cui perse la vita Pietro (nel 2010) e una lunga pausa, Kasia ha ripreso a fare con una certa regolarità. E proprio in occasione di una breve vacanza a Tavolara, con tanto di immersione, l'ex modella confessa: “Amare di nuovo dopo Pietro è un quotidiano lavoro. E non solo mio, anche di Domenico e Sophie”.