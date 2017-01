Wonderbra diventa social e tecnologico

Nuova campagna pubblicitaria su smartphone

3/10/2012

C'era una volta Eva Herzigova, che con il suo prosperoso décolleté ammiccava sui cartelloni pubblicitari Wonderbra facendo perdere la testa a chiunque. Adesso il noto marchio d'intimo lancia una nuova campagna interattiva con la sexy Adriana Cernanova: spoglia la modella sull'iPhone.

foto Olycom

I nuovi slogan e messaggi pubblicitari Wonderbra saranno infatti molto tecnologici e social. Addio cartelloni insomma! Grazie a una specifica app per smartphone gli utenti potranno eseguire la scansione del vestito della top model 21enne, per rivelarne un l'intimo di volta in volta differente fino a scoprire tutti i modelli della collezione e in automatico condividerli su Facebook, Twitter e sui social network più famosi.



L'app è già disponibile gratuitamente sull'App Store Apple e su Google Play ed è una vera e propria rivoluzione in fatto di pubblicità, una nuova frontiera nelle campagne dei grossi marchi, più social e tecnologica certo, ma che ci farà rimpiangere i mega cartelloni appesi ai muri, così sexy ed ammiccanti da far sbandare gli uomini al volante.