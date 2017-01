La d'Urso casta da tre anni

Eppure uno che piace a Barbara c'è...

3/10/2012

“Non ho nessuna storia, neanche un bacio da fine ottobre 2009”. La conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso si confessa al settimanale Oggi e rivela tanti particolari delle sue storie d'amore passate e anche di un uomo che le piace, ma che per ora non le fa il filo. “Il primo che mi capita tra le mani lo ricoverano. Dovrà chiamare l'avvocato per essere rilasciato” ironizza la showgirl. Nel frattempo come “sublima”? “Mangiando molto cioccolato”.

foto Oggi

Eppure durante l'estate le era stato attribuito un flirt con un calciatore a Capri... “Ero a Capri... ho fatto comitiva con tre calciatori giovanissimi: Rolando Bianchi, Alberto Paloschi e Francesco Acerbi... Bianchi (29 anni ndr) è molto carino, ma si sono inventati tutto. Alloggiavamo nello stesso albergo: se proprio volevamo stropicciarci, lo avremmo fatto in un portone?”.



E poi racconta di Stefano Bettarini “Dopo un mese di corteggiamento ci siamo baciati in macchina”, dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri “Nemmeno un'uscita a due”, di Antonio Rossi “Un'intesa platonica prima che si sposasse”, di Miguel Bosé “Il più fico di tutti i miei ex”, di Vasco Rossi “è fuori concorso”. E perfino di Silvio Berlusconi: “Quando conobbi Silvio ero fidanzata con Memo Remigi... Colpa del mio solito problema... la fedeltà”.



Storie di solo sesso non ce ne sono state, castità da tre anni, eppure all'orizzonte l'amore c'è... “Uno che mi piace c'è, ma per ora non mi corteggia. Quindi scatta l'appello: cercasi maschio figlio-munito, non famoso e che non voglia convivere. Qualcosa si muove: sento che arriverà prima di Natale”.