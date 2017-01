Per Nina Moric è la volta di Davide Lippi

La showgirl croata bacia il figlio dell'ex ct della Nazionale

3/10/2012

L'avevamo lasciata in compagnia di tre uomini diversi in una notte loca milanese, mentre già si rincorrevano voci di crisi con Pasquale Granata e faceva capolino un altro pretendente, Davide Lippi. E adesso gli scatti di Chi e di Donna al Top sembrano confermare il gossip Nina Moric ha fatto gol con il figlio dell'ex ct della Nazionale.

foto Chi

I due si sono incontrati durante una mini vacanza fuori stagione al Twiga di Forte dei Marmi ed è stata attrazione fatale al primo sguardo. In discoteca l'ex di Fabrizio Corona e il giovane Lippi, già noto alla stampa rosa per aver spezzato il cuore di due donne bellissime come Michelle Hunziker e Antonella Mosetti, sembrano essere stati colpiti da un vero e proprio colpo di fulmine. Sotto le luci soffuse della disco i due si baciano e si "strusciano" in un dirty dancing sensuale e intrigante.



Poi eccoli distesi sul lettino in spiaggia il giorno dopo a farsi coccolare dal sole autunnale. Nina, in forma strepitosa, sexy e bellissima in short super aderenti, bikini nero e camicia bianca aperta si fa manovrare da una massaggiatrice, poi scambia tenerezze, sorrisi e sguardi innamorati con Lippi, sdraiato accanto a lei. Di Pasquale Granata neanche l'ombra. Per una love story archiviata, la bella showgirl croata ne ha subito un'altra da aprire.