Balotelli bacia Raffaella, di nuovo

Pace fatta e lieto fine

2/10/2012

Si baciano appassionatamente come se nulla fosse successo, come se la loro love story fosse stata in stand by finora. Mario Balotelli e Raffaella Fico ci riprovano davvero, come mostrano gli scatti di Chi, e prima di annunciarlo con un comunicato stampa, SuperMario è volato da lei a Napoli per "sondare" il terreno.

foto Olycom

Il calciatore del Manchaster City ha raggiunto Napoli con un volo privato e lì ha incontrato la sua ex fidanzata incinta di sei mesi con la quale si era lasciata lo scorso aprile, dopo l'ennesimo tradimento di lui. Dapprima la coppia ha cercato di rompere il ghiaccio nel cortile di una casa di amici e poi, dopo una notte di riflessione, la scena si è spostata sul balcone della casa della Fico: è lì che Balotelli ha stretto Raffaella a sé e l'ha baciata appassionatamente, come mostrano le immagini. Poi il comunicato stampa di Balotelli: "Con Raffaella voglio riprovarci" e la disponibilità della Fico a concedere una seconda possibilità al possibile padre di suo figlio.



La showgirl a Verissimo dice: “Io e Mario abbiamo deciso di non considerarci, per una volta, come personaggi pubblici, ma solo come futuri genitori, per tutelare al meglio la nostra creatura. Per questo non vogliamo più rilasciare interviste” e aggiunge: “Io sono dell’idea che bisogna dare una seconda possibilità e perdonare gli errori del passato”. In quanto al test del Dna, richiesto pare da SuperMario per provare davvero la sua paternità il calciatore confessa: "Il test del Dna non c'è stato e non c'entra nulla con la mia decisione". La telenovela continua, per ora c'è un lieto fine, ma siamo solo alla seconda puntata.