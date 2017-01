"Naturali" provocazioni per la Diavolita

Melita Toniolo sexy in lingerie su FHM

2/10/2012

Vive a Milano dove lavora e si diverte, ma è in campagna che Melita Toniolo regala il meglio di sé. Pose sensuali, sguardi ammiccanti e curve da capogiro per la rivista FHM che le ha dedicato una copertina con tanto di geometrica retrospettiva. Sexy in un campo di grano, prima in pantaloncini e gilet e poi in lingerie mentre addenta un succoso pomodoro, la Diavolita ammette di piacersi anche se “la più bella d'Italia è Belen”, specifica.

foto FHM

Sulla bellezza della Rodriguez non si discute, ma nemmeno su quella della ex gieffina dalle naturali forme conturbanti: “Appena mi rifaccio qualcosa emetto anche un comunicato Ansa”, scherza la Toniolo. Sguardo magnetico e pose conturbanti surriscaldano l'atmosfera che si fa incandescente quando Melita si sdraia sul fieno coperta solo da stuzzicante biancheria intima. Seno abbondante e lato B alto e sodo sembrano disegnati con il compasso tanta è la perfezione.



Su una scala da 1 a 10 si darebbe 7 specificando che sono gli occhi la parte preferita del suo corpo “perché comunicano”. Riconosce le sue imperfezioni: “naso a patata, e poi l'altezza, poca...” e aggiunge che al lato A e lato B preferisce il lato T come testa, la sua arma segreta anche in amore. Lei, irresistibile, cerca un uomo con la U maiuscola che sappia sempre cosa dire e cosa fare al momento giusto e soprattutto che a letto stia sveglio e dopo l'amore le faccia le coccole.