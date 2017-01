Imbruttita ad arte, la riconosci?

"Ho mangiato 6 piatti di carbonara" cinguetta

2/10/2012

Ci vuole ironia e autostima per imbruttirsi ad arte e postare la propria foto su Twitter. Lo hanno fatto almeno tre bellissime che non hanno paura di mostrarsi “brutte” anche solo per gioco. E così sul Twitter di Eva Riccobono ecco spuntare un'immagine inquietante: la modella truccatissima ha il volto più che raddoppiato e la sua fisionomia è irriconoscibile.

foto Twitter

“Oggi ero triste e ho pianto tanto... Poi per consolarmi ho deciso di mangiare 6 piatti di carbonara e sono diventata così... ; ))))))” cinguetta Eva.

Anche Elena Santarelli qualche settimana prima aveva giocato con le applicazioni delle immagini e si era mostrata con un viso allungato e deformato. “Non e' facile farvi vedere come sono al mattino, senza fondotinta rimmel e ciglia finte.. eccomi qui.. scusate” aveva ironizzato. Qualche tempo prima anche la stupenda Bar Refaeli aveva mostrato una sua immagine dal telefonino decisamente sformata e ridicola. Sarà la nuova moda? Aspettiamo altri cinguettii bruttissimi...