Buone notizie per Sara, il ricovero funziona

News da Facebook: la Tommasi sta meglio e mangia

2/10/2012

Aveva spontaneamente annunciato che sarebbe andata in rehab e invece il 25 settembre l'hanno portata contro la sua volontà in un ospedale. E da ieri sul profilo Facebook di Sara Tommasi ci sono buone notizie: “Sta meglio e ha ripreso a mangiare cibo...”. Poche parole, ma che fanno ben sperare per una ripresa dell'ex naufraga.

foto Olycom

Dichiarazioni eccessive e comportamento discutibile l'hanno incoronata in poco tempo regina della cronaca hot. Spogliarelli per strada contro il “signoraggio bancario” al fianco di Alfonso Luigi Marra, e siparietti piccanti nei ristoranti l'hanno più volte resa ridicola senza che lei nemmeno se ne rendesse conto. Aveva un evidente bisogno di aiuto, ma era la prima a respingerlo.



Dopo il film porno un viaggio a Medjugorje, un nuovo look e ancora qualche colpo di testa fino alla consapevolezza di dover fare qualcosa per se stessa: "Le star di oggi sono quelle che soffrono… Vado al rehab (cioè in clinica). Ciao belli!!!". Non ci è andata di sua volontà, ma è stata accompagnata a curarsi e a quanto pare si inizia a intravedere un piccolo spiraglio di luce.