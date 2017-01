Vip smascherate, eccole al naturale

Dalla Canalis alla Chillemi senza trucchi

2/10/2012

Autoscatti privati con gli occhiali da lettura in stile nerd, beccate al fast food con il panino in bocca e la tuta da ginnastica, paparazzate al mare dopo ore di tintarella o semplicemente fotografate al mattino prima del make up. Ecco una carrellata di belle dello showbiz che non si nascondono dietro ceroni e trucchi e si fanno vedere come mamma le ha fatte: dalla Chillemi alla Colombari passando per la Canalis, Syria, la Balivo e molte altre.

foto Twitter

Se sono state elette più belle d'Italia un motivo ci sarà pure. E infatti Martina Colombari beccata in una qualsiasi domenica di settembre al fast food con il figlio Achille senza trucco e in versione ginnica mostra comunque tutta la sua bellezza. Capelli spettinati, viso pallido e occhi struccati, eppure la ex Miss Italia sfoggia un fascino indiscutibile. E che dire della reginetta Francesca Chillemi? Abituati a vederla con tanto make up addosso ci sorprende vedere sul suo profilo social uno scatto casalingo mentre legge un libro con gli occhiali neri e senza un filo di correttore.



Ma Twitter è una fucina di bellezze acqua e sapone perché tutte prima o poi si lasciano andare all'autoscatto al naturale. E così sbucano una Caterina Balivo in versione mamma alla stazione, una Syria panciona e affascinante, una Canalis spiritosa e struccata, una Caracciolo nature. Ma anche Silvia Abbate si fotografa senza trucchi, la Seredova, la Cyrus.