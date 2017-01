Briatore, il Boss sbarca su Twitter

Cinguetta e mostra scatti privati

1/10/2012

La “sua” Africa, il relax con Eli, i quadretti di vita familiare dalla cena con gli amici a bordo dello yacht ai giochi del piccolo Nathan Falco che pittura. Flavio Briatore, dopo aver detto di voler denunciare i suoi fake, sbarca su Twitter e posta le sue foto più care: dai momenti intimi con la Gregoraci ai baci tenerissimi con il figlioletto passando per quelle più manageriali. Cinguetta su ogni argomento e sembra averci proprio preso gusto.

foto Twitter

Si è riciclato per la tv con un format di origine americane e come Donald Trump fa le parti del boss. Deve scegliere nuovi impiegati da inserire nelle sue aziende e come un giudice severo sceglie tra gli aspiranti businessmen che si contendono il posto. Questa nuova veste deve aver elettrizzato Flavio che ora cinguetta e mostra scatti privati con un entusiasmo mai visto. L'esordio con una foto emblematica: “la mia africa”, scrive... E che Africa!