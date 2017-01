Nicole va dal parrucchiere

La Minetti, look sexy, dopo il tribunale si riaggiusta la chioma

1/10/2012

Dal tribunale al parrucchiere, come se nulla fosse. Quella passata è stata una settimana "faticosa" per Nicole Minetti, prima le sfilate, poi in aula per il processo Ruby... la piega ha bisogno di un restyling. E così la bella consigliera è andata dal parrucchiere, in suv naturalmente, leggings super sexy e maglietta con scollatura hot sul décolleté mozzafiato.

foto Olycom

La Minetti, imputata con Emilio Fede e Lele Mora per induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile, non sembra per nulla preoccupata dei suoi "guai" con la giustizia. Di dare le dimissioni dalla sua carica di consigliera non ne vuole sapere per ora, anzi diventa prima firmataria di un'interrogazione in Consiglio Regionale sulle "banche del latte". Intanto, in attesa che il processo per il caso Ruby finisca, sfila in lingerie e firma un contratto con una nota casa d'intimo.



Al look, sempre impeccabile e sexy, ci tiene la bella Nicole, l'aspetto è quello che conta, lei lo sa, ed ogni sua apparizione è degna di un servizio fotografico. Meglio non trascurare il parrucchiere quindi, la chioma non regge ai suoi tanti impegni, il suo décolleté invece...regge benissimo.