Pancioni a nudo, quanti baby vip

Dalla moglie di Cassano alla Pierelli, tutte incinte

1/10/2012

In attesa di vedere un pancino sospetto spuntare sul fisico perfetto di Belen Rodriguez o di Kate Middleton, nello showbiz si moltiplicano i pancioni reali. L'ultimo annuncio di un baby vip in arrivo è quello di Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, ma le dolci attese sono parecchie: da Raffaella Fico ad Alessia Fabiani, passando per la Pierelli, la Pausini, la Ponce, la Gomes, Shakira e non solo.

foto Olycom

Qualcuna è al primo figlio, altre diventeranno mamme bis. E' il caso della moglie del giocatore dell'Inter, che dopo il primogenito Cristopher (17 mesi), aspetta un altro bebè. Seconda esperienza anche per Alessandra Pierelli, dopo Daniel (15 mesi) avuto dal marito Fabrizio Baldassari, mentre ancora non è confermata la notizia di un secondo figlio per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, dopo la loro Matilda. Pancione doppio per Alessia Fabianiche è in attesa di due gemelli dal compagno Fabrizio Cherubini.



Diventeranno mamme per la prima volta, invece, le cantanti Laura Pausini, che ha annunciato di aspettare una bimba da Paolo Carta, Shakira, compagna del calciatore Gerard Piquet, e Lola Ponce, compagna dell'attore Aaron Diaz. Ed anche la ex gieffina Raffaella Fico, da poco tornata insieme al calciatore Mario Balotelli (“Gli concedo una seconda opportunità” ha dichiarato) e la showgirl Magda Gomes, che aspetta una bambina dal principe austriaco Heinrich Friedrich von Schaumburg e a dicembre diventerà mamma di Yasmin Marie Alice.