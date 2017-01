Lorella Cuccarini, splendida 47enne

La cura? "Sesso due volte alla settimana"

1/10/2012

"Due volte alla settimana il sesso ci sta", parola di Lorella Cuccarini, 47 anni e una bellezza e una forma fisica da far invidia. E' questo il suo elisir di giovinezza, la cura per non appassire, come spiega a Gente. E per creare una situazione "friccicarella" spiega, basta poco: "Una cena e del buon vino".

foto LaPresse

Sposata con Silvio Testi da 21 anni e madre di quattro figli la splendida conduttrice e showgirl svela il suo lato piccante ed inedito: "Non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta".



Certo poi non è tutto. Ma la sua bellezza naturalmente perfetta è sicuramente in parte dovuta proprio a un ménage soddisfacente nell'intimità. Oltre che ad una particolare attenzione al proprio corpo. "Mi mantengo in forma, curo il mio corpo, mi alleno. Lo faccio per me stessa, certo, ma anche per far felice mio marito: è un dovere dopo tanti anni di matrimonio essere sempre desiderabile. Il sesso in quanto tale non è l’unica cura anti invecchiamento, ci vuole sempre un buon mix, ma è un ottimo alleato per mantenersi giovani e radiose". Sul ruolo tra le lenzuola, Lorella non ha dubbi: "Piuttosto della dominatrice, mi riconosco nel ruolo della dominata. Il mio è un uomo-uomo, quello che sa prendere l'iniziativa e creare l'atmosfera. Una pazzia? "Con Hugh Jackman: se lo incontrassi, è uno da cui dovrei proprio stare lontana".