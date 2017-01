Antonio Cassano, papà per la seconda volta

Carolina Marcialis posta le felicitazioni su Twitter

28/9/2012

Antonio Cassano sarà papà per la seconda volta. Nessun annuncio ufficiale per ora, ma sul profilo Twitter di Carolina Marcialis, moglie del calciatore il messaggio è chiaro: "My best congratulations to Antonio #Cassano e @chriscarol99 waiting for their 2nd baby", scrive un amico, mentre Carolina posta uno scatto di un pancione con fiocco azzurro e rosa.

foto Twitter

"Bella esultanza con il "ciuccio" l'altra sera per #Cassano. Il motivo? @chriscarol99 aspetta il secondo figlio. Auguriii", si legge ancora sul twitter di Carolina. Dopo il gol del 2-0 contro il Chievo l'altra sera infatti Antonio Cassano ha esultato con il pollice in bocca. L'attaccante dell'Inter e sua moglie aspettano quindi un altro bambino. Un fratellino o una sorellina per il loro primogenito, Christopher nato ad aprile lo scorso anno.