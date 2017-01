Belen sotto la doccia con Carosone

Nel frigo formaggio e cioccolato

28/9/2012

Con un fisico così chi avrebbe mai detto che Belen ha il frigo pieno di formaggi e cioccolato e che adora cucinare soprattutto le salsine per il barbecue? “So cucinare molto bene, mi ha insegnato mia nonna. Nel frigo ho carne, pollo, formaggi, Philadelphia, cioccolato” racconta la showgirl argentina a Io Donna che ha scoperto anche altri segreti. Ad esempio? La Rodriguez sotto la doccia canta Carosone...

foto Olycom

“Il mio ricordo speciale? Gli orecchini di mia nonna, la persona più importante della mia vita. Il mio sogno da bambina? Volevo fare l'oculista. Mi piace sempre osservare gli occhi, soprattutto se allungati come quelli del mio fidanzato, Stefano”, si racconta a cuore aperto Belen e svela i piccoli segreti della sua quotidianità. Non ama la mondanità ed è una pantofolaia e in casa sua non mancano mai le candele: “Sul comodino ho sempre una candela, bianca o beige. Ho la passione delle candele, ne ho tante e le tengo sempre accese. Si intonano bene con il parquet bianco, le pareti color tortora e le foto dei film in bianco e nero. Sono molto orgogliosa della mia casa”. Il suo libro preferito è “L'uomo che non voleva amare” di Federico Moccia, ma ama anche le saghe e i romanzi semplici ed avvincenti.