Corona e Moric se la raccontano al bar

Fabrizio premuroso con l'ex moglie la aiuta con la portiera difettosa dell'auto

28/9/2012

E' un clima sereno quello che si respira tra Fabrizio Corona e Nina Moric che in comune non hanno più nulla se non il figlio Carlos. Entrambi grandi animatori della movida milanese, si ritrovano a fare colazione come due vecchi amici. Lei gli parla fitto fitto e lui sembra ascoltare con attenzione. Poi si dirigono verso la macchina di Nina che deve avere qualche problema con la portiera.

foto Olycom

Corona, premuroso, prima aiuta l'ex moglie, poi sale sul suo bolide e scompare con tanto di "affettuosissimo" dito medio ai paparazzi.



Dopo anni di tempesta compare l'arcobaleno anche nelle storie più burrascose. Così è tornato il sereno tra la modella croata e il “re dei paparazzi”, intenti a raccontarsela al tavolino di un bar all'aperto. Mentre la Moric sembra un fiume in piena, lui ascolta serio. Cosa avrà da dirgli con tanta concitazione? Che lo stia aggiornando sulla notte brava trascorsa senza il suo Granata?



Dopo tanto parlare i due passano ai fatti e si dirigono verso il fuoristrada di lei la cui portiera sembra difettosa. Mentre lei traffica con degli attrezzi da fuori, lui maneggia dall'interno. A problema risolto si salutano e ognuno va per la sua strada. Ma Milano è una città piena di incroci e non è escluso che Nina e Fabrizio possano incontrarsi ancora e magari riprovarci per un happy end.