Vip, non solo palestra per mantenersi in forma

Alessia fa pesi, Barbara pilates

28/9/2012

Fisico perfetto, addominali in vista, gambe toniche, ma come faranno le vip per mantenersi in forma? Ginnastica da camera, pilates, pesi col personal trainer, palestra, cyclette... a ognuna l'esercizio più adatto. Alessia Marcuzzi odia andare in palestra e preferisce allenarsi in casa, Stefania Orlando è una patita degli attrezzi e non rinuncia a una bella pedalata in palestra, mentre Barbara D'Urso ha scelto il pilates.

foto Twitter





A spiarle durante le ore di ginnastica ci pensa twitter, facebook e i blog. E così Lapinella posta una sequenza di immagini che la ritraggono alle prese con gli esercizi per i glutei con il crunch sulla terrazza di casa. Tuta, scarpe sportive e occhiali da sole? “In quei rari momenti in cui faccio sport, muore la fashionista che c’è in me” confessa spiegando che spesso gli attrezzi restano rilegati nell'armadio per mesi interi. “La cosa più bella dello sport è il dopo: doccia, un buona crema per le mani e i piedi e finalmente mangiareeeee!!!” cinguetta la Marcuzzi.



Top e leggings per Miranda Kerr all'aperto alle prese con i pesi davanti al fidato allenatore. Roberta Giarrusso posta un autoscatto prima di uscire in direzione palestra. Mentre Stefania Orlando cinguetta: “Avrò addominali da paura... se non muoio prima”. Del resto, aggiunge: “Riprendere la palestra è sinonimo di buona volontà”