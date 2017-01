Adrianne Curry mostra il suo lato B

Autoscatti su Twitter dedicati al suo fondoschiena

28/9/2012

Un tanga striminzito e il lato B in primo piano: "My cell wallpaper is the sexiest", lo sfondo del mio cellulare è il più sexy, scrive Adrianne Curry, procace e conturbante ex stellina da reality made in Usa, che ha appena postato l'ennesimo scatto intimo e bollente su Twitter.

foto Twitter

Scorrendo a ritroso le immagini sul suo profilo infatti ci si rende presto conto che di scatti osé e super hot Adrianne ne posta di continuo e il suo fondoschiena è spesso protagonista assoluto. Ma non solo. Quando a gennaio ha raggiunto i 300mila followers per festeggiare l'evento la provocante Curry ha condiviso con i suoi fans una sua foto nuda.



Da allora il numero di affezionatissimi è aumentato ancora e la sexy vincitrice della prima edizione di ‘America’s Next Top Model’ ha continuato a postare scatti super hot. Un gioco che le piace molto perché Twitter è il suo regno.

La modella 28enne su Internet passa, a quanto pare, la maggior parte del suo tempo, inviando scatti osé e fai da te di se stessa in pose ammiccanti, e il più delle volte senza veli. Bando alle inibizioni!