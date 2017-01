Balotelli: "Ho deciso di riprovarci con Raffaella"

Ma la showgirl getta acqua sul fuoco: "Nessun ritorno di fiamma"

28/9/2012

E' una telenovela dai sapori anglo-napoletani quella che ci stanno offrendo da un annetto a questa parte Mario Balotelli e Raffaella Fico. Dopo aver trascorso l'estate separati, lei con il suo pancione e lui con gli amici e molte avventure, arriva il colpo di scena da parte dell'attaccante del Manchester City con un comunicato stampa: "Ho deciso di riprovarci con Raffaella".

foto Ufficio stampa

La loro è una storia senza fine, resa ancora più complicata dall'arrivo di un bambino di cui ancora non si conosce il sesso. Mentre lei è sempre stata sicura della paternità, lui richiede, senza ottenerlo, il test del Dna. "Il test del Dna non c'è stato e non c'entra nulla con la mia decisione - ha spiegato Balotelli. Comunque in quella situazione il test lo avrei chiesto a chiunque, non dipende da Raffaella".



E se, in questi caldi mesi, la showgirl decide di aprirsi ai giornali e alla tv rilasciando interviste e mostrando le sue nuove forme, Mario non parla più della sua ex e se la spassa con aspiranti veline e ragazze conosciute nei locali di Manchester.



L'ex gieffina, tra le regine vip delle passerelle milanesi, ha recentemente affermato che per il calciatore la porta resterà sempre aperta. E intanto si dedica agli acquisti per il nascituro, o nascituri. Non è infatti da escludere la possibilità di un parto gemellare visto che è stata pizzicata mentre scruta con particolare attenzione una carrozzina doppia, anche se lei, in una intervista alla radio, nega.



E ora, come una doccia fredda, per noi appassionati alle vicende di casa Balotelli-Fico, arrivano le parole del bad boy: "Mi dispiace per tutto quello che c'è stato in questi ultimi mesi e soprattutto per quello che è stato detto e scritto. Chiedo ancora una volta a tutti di rispettare la nostra vita privata che in futuro tale deve restare per impegno mio e anche di Raffaella".



Fico: "Nessun ritorno di fiamma"

Raffaella Fico smentisce il ritorno di fiamma con Balotelli. "Non ci sentiamo da tanto tempo - chiarisce Raffaella, intervistata su Radio2 Rai. Non so se potremo tornare insieme bisognerebbe chiederlo a lui, ovviamente a me dispiace perché è sempre il padre della creatura che porto in grembo". Di una cosa è sicura: "I suoi soldi se li può tenere, vorrei solo la serenità per la mia creatura, quindi sarebbe bello che nostro figlio avesse l'opportunità di conoscere anche il papà".