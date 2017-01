Maria, mutandoni luccicanti

La Monsè mostra l'intimo argentato

27/9/2012

Coperta d'argento e luccicante. Ecco Maria Monsè alla festa di una concessionaria d'auto a Roma mentre sfoggia un abitino corto, senza spalline con tanto di intimo coordinato. Infatti quando la showgirl si sdraia sul divano per le foto di rito ammicca vezzosa mostrando i mutandoni abbinati di color argento floreali. Ostenta per catturare gli sguardi e i flash ma il risultato non sembra dei più aggraziati.

foto Olycom

La posa non è spontanea e la caduta sul divanetto un po' scomposta. Ma quando l'abito finisce all'aria scoprendo cosa c'è sotto, il risultato non sembra del tutto inaspettato.



Infatti sotto il vestitino laminato argento fanno capolino dei mutandoni-pantaloncini perfettamente abbinati alla mise della conduttrice. L'obiettivo dei fotografi finisce proprio lì e l'ingrandimento del posteriore di Maria è destinato a fare il giro del web.