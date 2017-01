Farnesi e Morise complici a Napoli

Sguardi intimi per la nuova coppia

27/9/2012

Ecco cosa succede quando due belli della tv incrociano gli sguardi. Si piacciono, non si resistono e provano a frequentarsi. Hanno iniziato così la loro storia Roberta Morise, ex valletta ed ex fidanzata di Carlo Conti e l'attore Roberto Farnesi, meno di un mesetto fa. Pizzicati da Diva e Donna a Napoli nello stesso albergo, lui sfiora il polso di lei che ricambia il contatto appoggiano la mano sulla fronte del sex symbol. I due appaiono intimi.

foto Diva e Donna

Chiusa la relazione con un toscano, Roberta, dopo un'estate da single, sembra pronta a lasciarsi andare tra le braccia di un altro toscano che, dopo tanti fidanzamenti finiti male, ha recentemente dichiarato: "Avrei voglia di mettere su famiglia e di trovare la donna giusta". E prosegue dicendo: “Sono sensibile alla bellezza, ma una donna deve avere anche un cervello ed essere semplice".



Per il momento Roberto e Roberta, con 17 anni di differenza, si stanno conoscendo, e tra sorrisi e gesti affettuosi sembra che tutto stia filando per il verso giusto.