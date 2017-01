Lady Tatangelo fuma narghilè

Cinguetta e mostra gli scatti "intimi"

27/9/2012

E' in Egitto per un servizio fotografico e non smette di cinguettare. Si sveglia salutando i suoi followers e regalando un bel primo piano in reggiseno. Non si vede molto, ma Anna Tatangelo è molto sexy. Qualche ora prima aveva postato una foto in cui fumava narghilè e scriveva: “Non fumatrice, astemia, ma per usanza qui va provato il narghilè... per gioco, ma alla fine ho tossito lo stesso”. E così tra baci egiziani i fan aspettano gli scatti più hot.

foto Twitter

“I tweet che mi scrivete sono stupendi, vi voglio un mondo di bene!!! Un bacio grandisssssssssimo” commenta e dalle parole e dai grandi sorrisi emerge tutta la sua felicità e il suo entusiasmo. Anna ama condividere con i followers i momenti importanti e mondani e ogni volta che partecipa a un evento o si prepara a un backstage ricompare sul suo profilo social. Ma questa volta appare davvero in forma e raggiante. Non resta che seguirla e scoprire perché.