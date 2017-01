Nina, senza Pasquale se la spassa

La Moric in una notte, tre uomini e tre locali diversi

27/9/2012

Sulla sua relazione con Pasquale Granata non si sa più a chi o cosa credere. Crisi o no tuttavia, se il gatto non c'è Nina Moric balla. E non da sola. Novella 2000 l'ha pizzicata in una notte da record: tre uomini e tre locali diversi da mezzanotte alle 6 del mattino e poi a casa... barcollante.

foto Novella 2000

Il primo accompagnatore spunta poco prima della mezzanotte davanti all'Hotel Principe di Savoia, è Brando De Sica, figlio d'arte, con il quale Nina sembra avere una particolare intimità, tra abbracci e vicinanze sospette. Il secondo compare poco più di un'ora dopo, quando la Moric esce dall'Hotel senza De Sica. Al suo posto c'è un altro, un imprenditore tessile, giovane e aitante, tale Massimiliano Messinese, con il quale si fa tappa all'Armani Privè. Anche con lui mani intrecciate, sorrisi e complicità. Si è fatta ormai quasi l'alba per Nina, che intanto appare sempre più "allegra" e per niente stanca.



Tanto che con un'amica abbandona il prestigioso club privato per volare in un altro locale trendyssimo milanese The Club. E qui c'è l'incontro (casuale?) con Luca Baronchelli, noto playboy che in agenda ha nomi femminili molto conosciuti dalla Yespica alla Casalegno passando per la sorellina di Belen, Cecilia. Alle 6.35 però il sole comincia a spuntare e per la showgirl croata è ora di tornare a casa. Barcollante e traballante la Moric sostenuta dall'amica e accompagnata da Baronchelli giunge finalmente davanti al portone... Niente uomini a casa però, Luca resta a secco e Nina sale con la compagna di bravate notturne. Pasquale Granata, assente per tutta la notte, può svegliarsi tranquillo.