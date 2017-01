Corona-Fioretti, baci ovunque

Fabrizio fa il bis con la ex gieffina

27/9/2012

Una bellezza tira l'altra... Fabrizio Corona non sa proprio resistere al fascino delle donne e da quando si è mollato con Belen ha cambiato compagna con tanta velocità che è difficile tenerne il conto. L'ultima è una sua vecchia conoscenza. Si erano incontrati sul set di uno spot e le loro foto a letto avevano fatto scatenare la gelosia della Rodriguez. Ora accanto a Corona riappare Francesca Fioretti e tra i due è passione.

foto Facebook

La scintilla è scoccata durante una serata milanese e, come mostrano le foto di Novella 2000, è stato uno scambio continuo di baci e attenzioni. Lui l'ha baciata sulle spalle, sul collo, sulla bocca sotto gli occhi di tutti in un noto ristorante e poi nel privé di una discoteca. A fine serata i due sono fuggiti a bordo della moto di Corona.



I due si erano incontrati nel maggio di due anni fa per girare la pubblicità di una marca di orologi. Le foto li ritraevano a letto, lui a petto nudo, lei in biancheria intima. Quando Belen vide le immagini andò su tutte le furie, poi tra la showgirl argentina e Corona ritornò il sereno. Ora tra Francesca e Fabrizio si sono riaccesi i riflettori. Ma questa volta non è il set di uno spot, ma la passione che scoppia all'improvviso e che non si riesce a frenare.



La Fioretti appare particolarmente coinvolta da Fabrizio e nelle foto lascia trasparire sguardi innamorati e baci passionali. Sarà un caso, ma negli ultimi giorni ha deciso di proteggere il suo profilo Twitter. In vista dell'attenzione che avrebbe scatenato la sua storia con Corona?