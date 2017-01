Lady Gaga, autoscatti "intimi"

La cantante guida la rivoluzione delle brutte

26/9/2012

Lady Gaga guida la carica delle bruttine e, dopo aver ricevuto critiche per essere apparsa ingrassata in un recente concerto, la star ha deciso di postare su Little Monster quattro istantanee in cui appare in mutande e reggiseno. "Hey ragazzi, sono gaga...", scrive la star di Poker Face, "Ora che è iniziata la rivoluzione del corpo, siate coraggiosi e postate una foto che celebri il vostro trionfo sulle insicurezze".

foto Little Monster

Un colpo di genio quello di Lady Gaga che è riuscita ancora una volta a trasformare i giudizi negativi in un vero e proprio successo. A 15 anni ha sofferto di disturbi alimentari e ora, accolta dalle critiche per i chili presi nell'ultimo periodo (“Amo la pasta e la pizza, sono un'italiana di New York e non resisto ai cibi cucinati da mio padre, che ha appena aperto un ristorante” aveva confessato qualche giorno fa), ha deciso di rifarsi con un bel ritorno di immagine.

Eccola lanciare una petizione via Web contro le insicurezze fisiche di tutti i suoi fan. E, manco a dirlo, è in arrivo una pioggia di commenti. Positivi ovviamente.