Giulia Michelini, fuori programma hot

Mutandine in vista e un Primo... molto intimo

26/9/2012

A pranzo in un clima di allegria e serenità Giulia Michelini ride e scherza con il figlio Cosimo e con un amico, apparentemente "di famiglia", Primo Reggiani, ex di Martina Stella. In un momento di euforia l'attrice si scompone un po', poi si riaggiusta la gonna, quanto basta per mettere in scena un siparietto molto piccante.

foto Top

Le mutandine nere in pizzo fanno capolino sotto il tavolo e i paparazzi di Top non perdono l'occasione per immortalare il fuori programma bollente. Cosa ci facciano insieme in un clima così intimo e familiare i due attori non ci è dato di saperlo.



Qualche settimana fa la protagonista di Squadra Antimafia aveva detto a Tgcom24 di non essere più del tutto single: "C'è una storia in stand by con un collega". Adesso eccola immortalata accanto a Primo Reggiani, che è un collega e che è single. I due chiacchierano amabilmente e sembrano divertirsi insieme al piccolo Cosimo, l'affiatamento è evidente ma trarre conclusioni sarebbe forse troppo affrettato. Se sono rose fioriranno.