Kate, seno nudo e girovita tondo

La Moss a Ibiza con il marito Jamie

26/9/2012

E' l'icona della moda e dello stile. Quello senza limiti il suo. Kate Moss, top model 38enne, prima di arrivare a Milano per le sfilate, si è rilassata a Ibiza con il marito Jamie Hince e ha sfoggiato il suo imperdibile topless. Un solo micro slip addosso per l'eclettica Kate che, comunque vada in giro vestita, crea una tendenza. Questa volta però sfoggia una forma più morbida del solito soprattutto sul giro vita. Un dolce segreto o troppi dolci?

foto Olycom

Kate ama i miniabiti e le stampe animalier, il gusto raffinato e quello vintage, si taglia i capelli da sola e ha provato un po' tutte le pettinature.Il suo look passpartout è il nero e così eccola sfoggiare uno slippino succinto total black, ma ad affascinare è la sua linea: seno a coppa di champagne sfoggiato con disinvoltura ed eleganza, fisico naturale bello e non eccessivo. Ma se finora non c'erano tante curve da osservare, a Ibiza la topmodel ha messo in mostra qualche chiletto in più che le ha donato ancora più sensualità. E se ogni passo della Moss fa tendenza, chissà mai che le sue forme più morbide e meno scheletriche possano segnare un nuovo stile non solo in passerella.