Stefano: "Voglio costruire una famiglia con Belen"

De Martino parla anche della sua ex: "Con Emma ho sbagliato"

26/9/2012

E' una storia di passione e complicità quella che lega il ballerino Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Si sono innamorati qualche mese fa "in punta di piedi" e la loro storia ha sollevato un polverone a livello mediatico. Ma il ragazzo ha grandi progetti per il futuro: "La amo tantissimo e sogno di costruire una famiglia con lei. La immagino con un fantastico abito bianco mentre mi raggiunge all'altare".

foto Olycom

E' un'unione chiacchierata la loro, ma prosegue a gonfie vele senza il minimo sentore di crisi. Sono inseparabili e vivono felicemente sotto lo stesso tetto alla faccia di chi crede che stiano bruciando le tappe. "Svegliarsi la mattina accanto a Belen - racconta il ballerino a Diva e Donna - è la cosa più bella al mondo. Mi piace coccolare la mia donna a partire dalla colazione a letto. Il risveglio insieme è tutti i giorni speciale".



Certo, non è tutto rose e fiori, visto che Stefano deve convivere con i numerosi corteggiatori che inevitabilmente gravitano attorno alla showgirl. "Sono gelosissimo, so di avere accanto una donna speciale e tutti i giorni devo fare i conti con questo sentimento irrazionale, ma per fortuna riesco a gestirlo bene".



Proprio come ha gestito bene l'incontro tra la compagna e i suoi genitori che l'avevano inquadrata come “costruita e montata”. "Lo so, è difficile da immaginare, prosegue De Martino, ma Belen è davvero una persona umile e molto più ingenua di quello che si possa credere. In lei ho scoperto una donna dalla grande intelligenza e sensibilità".



La loro storia d'amore, iniziata dietro le quinte di Amici ha portato non poco scompiglio, soprattutto perché nella vita di Stefano c'era la cantante Emma e ora Stefano si sente ammettere qualche colpa: "Emma è stata senza dubbio una donna molto importante. Se tornassi indietro forse sarei stato più chiaro con lei e le avrei detto subito di essermi follemente innamorato di un'altra donna, ma purtroppo l'amore non può essere gestito a tavolino".