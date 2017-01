Raffaella Fico incinta di due gemelli?

La showgirl cerca un passeggino biposto

26/9/2012

Questa volta la doppietta SuperMario non l'ha fatta in campo, ma con Raffaella Fico. Sorpresa a fare shopping in un negozio di articoli per l'infanzia la showgirl, dopo aver sfilato in bikini col pancione, cerca un passeggino modello biposto. In dolce attesa di due gemelli?

foto Oggi

Le dimensioni della pancia dell'ex gieffina, incinta di sei mesi, ma già molto prominente, come si è potuto vedere durante la sfilata sulle passerelle della settimana della moda milanese, parlano già da sole. Certo è che nel negozio per bambini, come mostrano le immagini di Oggi, Raffaella è andata a colpo sicuro e si è fatta mostrare proprio un passeggino con due seggiolini, chiedendo poi spiegazioni alla commessa sulle procedure per aprirlo e chiuderlo.



Se di tutto questo il presunto padre Mario Balotelli sia stato informato non è noto. In una recentissima intervista a Simona Ventura però la Fico "apre" a SuperMario e dice: Gli dirò la verità. Se Mario vuole venire la porta è sempre aperta. Con me non c’è però nessuna possibilità dopo quello che ha dichiarato: le bugie, le menzogne. Io non lo perdono. Io sono molto decisa". Bisognerà attendere il test del dna, dopo la nascita del o dei bebè, per sapere come finirà questa telenovela, intanto il Balo ha le sue grane da risolvere a Manchester, tra nervosismi in campo e ex fidanzate, che si dichiarano incinte. Un padre molto ambito!