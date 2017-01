La Canalis borchiata è davvero rock

Elisabetta va in bianco senza il suo Steve-O

25/9/2012

E' dolce con gli affetti più cari, si batte per gli animali e quando calca le passerelle mostra il suo lato rock, con tanto di borchie al collo e al polso e una chitarra elettrica in mano. Elisabetta Canalis, per lo stilista Philipp Plein, sfila con passo deciso indossando un abito corto bianco e un paio di scarpe aperte dal tacco vertiginoso. Affascinante e sicura è una sexy trasformista.

foto Ufficio stampa

Con un neo disegnato sul viso e un'espressione seria, l'ex velina sfida la pedana di Plein, che oltre ad essere uno stilista affermato è noto alla cronaca rosa per essere stato il fidanzato di Aida Yespica.



Professionale, sensuale e "aggressiva", con tanto di tatuaggi in bella vista, Eli ha catalizzato l'attenzione degli addetti al lavoro e dei più curiosi. All'appello mancava giusto il suo Steve-O. Che siano di nuovo in crisi?