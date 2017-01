Forme abbondanti per le Kardashian a Miami

Kim, strizzata in un costume con cintura, mostra un décolleté da urlo

25/9/2012

Amano le loro forme ben tornite e le esibiscono con una leggerezza quasi invidiabile. Kim Kardashian e la sorella Kourtney, a Miami, si dirigono in spiaggia per una giornata di relax. Mentre la prima sembra sia pronta per calcare una passerella, con un costume bianco e alla vita una cintura oro, l'altra preferisce mantenere un profilo più basso con dei pantaloncini a righe. Pettinatissime e impeccabili sono pronte per farsi aimmirare.

foto Twitter

Va bene essere fashion, ma senza dimenticare il buon gusto. Kim, abituata agli eccessi, questa volta sfoggia un look discutibile. Vestita come una super-eroina, mette in mostra il suo abbondante davanzale e i suoi giunonici fianchi, evidenziati ancor di più da una cintura color oro strizzata in vita. E se la parte davanti non sfugge nemmeno allo sguardo dei più distratti, con particolare attenzione copre il suo lato B indossando un copricostume bianco lungo fino ai piedi. Sorridente si dedica ai fotografi e ai fan incuriositi, mentre la sorella si gode la scena in disparte. Abbiamo capito chi è la vera diva in famiglia.