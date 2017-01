Nina, il fascino viene da dietro

La Senicar stuzzica su Twitter

25/9/2012

Una schiena nuda, sensuale, sexy con un abito che lascia intravedere di più. Una folta chioma di capelli ora lisci, ora mossi, che coprono le spalle. Basta puntare sul seno, sul décolleté, sul lato B, ora Nina Senicar si affida alla schiena e alle spalle per affascinare. E così posta sul suo profilo Twitter immagini retrospettive che incuriosiscono chi le guarda. Qualcosa si vede e qualcosa si immagina...

foto Ufficio stampa

Di lei non si hanno notizie da tanto, se non fosse per qualche cinguettio. Nina fa capolino all'Amfar per la settimana della moda milanese, sfoggia un abito nero che le lascia la schiena nuda, poi la ritroviamo in Montenapoleone tra le boutique più glamour con un look diverso. Alterna capigliature ora raccolte, ora capelli lisci ora mossi. Posa per campagne pubblicitarie e sfoggia bikini. Incuriosisce e stuzzica poi scompare verso altri lidi per ragioni pubblicitarie o modaiole...