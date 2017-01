Sofia Vergara e lo "strappo" birichino

L'abito si apre sul lato B e appare il perizoma

25/9/2012

Quando è stressata mangia dolci e agli Emmy Awards ne deve aver mangiati troppi perché la cerniera del suo bellissimo abito ha ceduto agli eccessi. Incidente in camerino per la splendida Sofia Vergara a 20 minuti dalla premiazione di "Modern Family" di cui è co-protagonista. Strappo sul lato B e mutandine in vista.

foto Whosay

Incidente in camerino per l'attrice 40enne, che ha mancato per un soffio il titolo di Miglior attrice non protagonista. La diva colombiana, che ha dichiarato di dover "fare il pieno di zuccheri" ogni volta che è in stato di ansia, ha postato su Whosay alcuni scatti del dietro le quinte degli Emmy. Lo scintillante abito paillettato di Zuhair Murad, con una vertiginosa scollatura posteriore che Sofia ha indossato agli Emmy si è strappato proprio sul fondoschiena.



Eccesso di torta presumibilmente, che la Vergara dice di aver mangiato poco prima. Quel che è certo è che il lato B della sexy e prosperosa attrice è apparso in tutta la sua generosità con tanto di perizoma in vista. La prontezza del team di sarti è stata leggendaria, come scrive la stessa Vergara: "Thank you emergency team!!!" e poco dopo l'abito era di nuovo impeccabile. Restano gli scatti, che lei stessa ha postato su Twitter per sdrammatizzare l'accaduto e riderci un po' su.