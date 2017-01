Sara Tommasi, una star che soffre...

L'annuncio su Facebook: "Vado in rehab"

25/9/2012

"Le star di oggi sono quelle che soffrono… Vado al rehab (cioè in clinica). Ciao belli!!!" Prima un pellegrinaggio a Medjugorje, poi un nuovo video di protesta contro Monti e gli scatti che la vedono insieme all'ex della De Rossi, quindi un messaggio su Facebook, con cui Sara Tommasi annuncia di essere pronta a farsi curare.

foto Facebook

La strana e trasgressiva storia dell'ex naufraga continua a suon di colpi di scena. Sarà l'ennesimo espediente mediatico per far parlare di sé o la showgirl ha davvero raggiunto il fondo al punto da sentire l'esigenza di farsi aiutare?



Dagli spogliarelli in strada per protestare contro il "signoraggio bancario" accanto ad Alfonso Luigi Marra ai film porno, passando per le sparizioni improvvise e le dichiarazioni deliranti, negli ultimi mesi la Tommasi ha dato evidenti prove di squilibrio e destato non poche preoccupazioni. A cosa sia legato quel suo sguardo perso nel vuoto, l'apparente passività con cui inscena provocazioni esagerate e mette in mostra il suo corpo non è ancora chiaro. Voci su una probabile tossicodipendenza si sono diffuse più volte, ma quel che è certo è che agli occhi di tutti Sara è una donna che ha bisogno di aiuto.