Belen, guarda la festa di compleanno

Torta e candeline in casa con Stefano

25/9/2012

Niente cene romantiche in ristoranti da mille e una notte, ma una serata casalinga con gli affetti più cari, una torta a forma di cuore, le candeline e tanto amore. Ecco come Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 28esimo compleanno. In casa a Milano con la sorella Cecilia, la mamma, l'amica Patrizia Griffini e il fidanzato Stefano De Martino. Minigonna e camicia casual per la sexy Belen che si è infilata in testa un cappellino spiritoso.

foto Facebook

Lo ha sempre detto che non ama la mondanità e alle serate fuori casa preferisce quelle più tranquille dentro le mura domestiche con le persone più care. E così Belen ha festeggiato il compleanno in famiglia con una torta a forma di cuore, forse fatta proprio da lei o dal suo innamorato. Qualche candelina e tanti sorrisi. L'album della festa poi è finito sulla pagina Facebook della showgirl per la gioia dei fan.