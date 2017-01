Paris fugge alle Hawaii con il suo toyboy

In bikini rosa la bella ereditiera è in forma perfetta

24/9/2012

Dopo le infelici dichiarazioni sui gay "disgustosi perché potrebbero avere l'Aids", Paris Hilton ha preferito la fuga. Eccola paparazzata alle Hawaii con il suo nuovo giovane fidanzato, il modello spagnolo River Viiperi. Bikini rosa e mosse maliziose per la bionda ereditiera che non teme critiche e polemiche.

foto Olycom

La coppia si frequenta da meno di un mese e pare che il giovane e bel modello 21enne, che lavora per Calvin Klein, sia rimasto letteralmente "folgorato" da Paris durante la New York Fashion Week. Da allora i due non si sono più lasciati. La ricca ereditiera 31enne, non ha perso tempo a sfoggiare la sua nuova fiamma, prima a Los Angeles, postando messaggi e scatti "mielosi" su Twitter, poi scappando sull'isola di Maui con lui e lasciandosi fotografare come d'abitudine in tutte le pose possibili, fronte-retro.



Eccola lato B in mostra mentre entra in mare e poi abbracciata a River e ancora davanti. Forma perfetta e sorriso birichino. "Sunset hawaii #beautiful #paradaise having the most amazing time with @parishilton", scrive il modello sul suo Twitter e Paris: "Sono appena sbarcata su un'isola magica. Non vedo l'ora di andare a fare surf". Insomma miss Hilton non si è persa d'animo, per dimenticare il danno fatto, dopo aver chiesto scusa per le sue dichiarazioni omofobiche, se ne è andata a divertirsi e a godersi il suo toyboy.