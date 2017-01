Pellegrini-Magnini si danno alla moda

La coppia sotto i riflettori alla Fashion Week milanese

24/9/2012

Sempre sotto i riflettori, sempre in prima linea. Federica Pellegrini e Filippo Magnini non si sono persi uno degli appuntamenti più "in" del momento, la settimana della moda milanese. Eccoli, mano nella mano, sorridenti e casual...

foto Olycom

Look maschile per lei, in giacca, pantaloni e zeppe altissime, molto casual e sportivo per lui, che indossa addirittura le scarpe da tennis. I due campioni del nuoto sono apparsi sereni e innamorati più che mai.



Lontana ormai la delusione delle Olimpiadi londinesi, Filippo e Federica, che hanno licenziato il tecnioc Rossetto, guardano già lontano. Soprattutto Federica, che con le sue richieste "ambiziose (copertura economica e tecnica per i prossimi quattro anni, scegliendo come allenatore di nuovo Lucas) ha sollevato non poche critiche. Ma lei sa di valere e sa di poter ottenere. La sua love story con Magnini l'ha resa ancora più determinata. E ora che pace è fatta tra Filippo e l'ex di federica, Luca Marin, il peggio è proprio passato.