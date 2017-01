Il "trucco" di bellezza di Alena Seredova

Su Twitter i segreti del make up della moglie di Buffon

24/9/2012

Alena Seredova, super modella e moglie di Gigi Buffon, si è lanciata nel mondo di Twitter da quasi due mesi e, come le sue colleghe, si diverte a postare immagini di vita quotidiana: dai momenti di gioco con i figli, ai primi piani del marito. E in occasione della settimana della moda milanese mostra ai follower la sua sessione di trucco.

foto Twitter

Pennelli, ciprie di varie sfumature, fondotinta, creme e rossetti: ecco gli “attrezzi” del mestiere della truccatrice della Seredova. In trasferta nella città meneghina, Alena è pronta a catapultarsi nel mondo della fashion week. Meravigliosa anche nella versione acqua e sapone, sorride prima di iniziare con la trasformazione. Pochi eccessi e qualche accorgimento per un'occasione così mondana.



Vestita di nero con comodi stivali da bikers, si destreggia tra i vari parterre. Rossetto rosso fuoco, che esalta il suo sorriso, e coda di cavallo la rendono unica e stupenda. Ma la moda non è l'unica passione di Alena. Dai primi di agosto la signora Buffon è anche presidentessa onoraria della Carrarese Calcio, la squadra su cui il marito ha investito.