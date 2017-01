Minetti, Satta, Gregoraci, che retroscena!

24/9/2012

Nicole Minetti ha paura di cadere, ma non teme le maniglie dell'amore. Melissa Satta fa le prove di matrimonio in bianco. Elisabetta Gregoraci sfila con l'adrenalina addosso e confessa di essere in un momento particolarmente felice. E poi c'è Raffaella Fico che per la prima volta calca la passerella con il suo pancione di sei mesi. Tgcom24 ha spiato queste bellissime testimonial tra trucco e parrucco.

Da Parah c'è l'assalto dei fotografi per la consigliera Nicole Minetti in veste di modella per un giorno. Le sue foto fanno il giro del mondo, ma noi l'abbiamo seguita anche nel camerino... "Non sono una modella di professione, sono qui con le mie maniglie dell'amore, e i miei buchi di cellulite, come la maggior parte delle donne italiane. La moda è un secondo lavoro, non mi dimetto. Che ma le c'è a sfilare in bikini? Ho accettato perché Parah è uno straordinario esempio del made in Italy, ho paura di cadere, ma tanto alle figuracce sono abituata", scherza Nicole.



Coroncina in testa, costume bianco a fasce e brillocco in bella vista, invece, per Melissa Satta che sfila in bikini per Emamò e fa un po' le prove del matrimonio: "Il bianco con l'abbronzatura è il top. Il matrimonio? Ma no, per ora il mio amore mi ha regalato solo l'anello di fidanzamento, ancora non c'è la data".



Addominali scolpiti e falcata da top model per Lady Briatore testimonial di Paladini. Elisabetta Gregoraci riappare in tutto il suo splendore e interpreta la donna anni '80. Due uscite, la prima in bikini verde smeraldo e la seconda in nero: "E' un momento molto felice della mia vita, ho tanta carica, tanta adrenalina". E si vede...