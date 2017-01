Milano, la Fico incinta sfila in bikini

Raffaella con il pancione di sei mesi in passerella

22/9/2012

C'e anche Raffaella Fico, incinta di 6 mesi, a sfilare sulle passerelle della settimana della moda milanese. Non con un abito, ma bensì in bikini, come se ancora qualcuno non si fosse accorto che è in dolce attesa. E' certamente d'impatto vederla uscire con il pancione, nella sua prima uscita in passerella per "Pin Up Stars", con un bikini a triangolo con una fantasia ad orsetti. Ed è la prima volta che un pancione nudo si vede in passerella.

foto Da video

Poi per la seconda uscita la Fico indossa un costume a due pezzi a fascia, ed in mano porta un pareo. Se ancora non avevamo visto il suo pancione nudo, certamente sappiamo tutto sulla sua vita privata, ormai al centro della cronaca rosa italiana e internazionale.



Balzata agli onori della cronaca nel 2011 per la love story con il calciatore del Manchester City Mario Balotelli, la Fico non ha mai nascosto i dettagli, sia della fine della storia ad aprile 2012 che quelli della sua dolce attesa. Insieme alla Fico ha sfilato in passerella anche Petra Nemcova, la modella di New York fidanzata dell'attore Sean Penn.