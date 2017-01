Festa blindata per la figlia della Marcuzzi

Le inviate di Tgcom24 si intrufolano al battesimo di Mia Facchinetti

22/9/2012

Campane a festa a Mariano Comense per il Battesimo di Mia Facchinetti, figlia di Francesco e Alessia Marcuzzi. Da vera vip, la piccola di casa è stata accolta da una folla di paparazzi. Alessia stupenda ed emozionata in un abito lungo, leggerissimo e verde, Francesco in gessato con occhiali rossi e Mia in abitino bianco e scarpine scure. Con loro anche il primogenito di Alessia Tommaso. Tra gli ospiti vip ovviamente Roby Facchinetti e i Pooh.

foto Tgcom24