Il vento spoglia Kate. Ora querela i meteorologi?

"Incidente" all'aeroporto in Australia ma stavolta si salva in corner

22/9/2012

Non c'è pace per Kate Middleton. Ormai l'attenzione mondiale è tutta concentrata su ciò che si cela sotto le sue gonne. E anche il meteo le fa i dispetti. E' successo in Australia, durante il tour per il giubileo della regina nel quale sta accompagnando il marito, il principe William. Mentre scendeva dalla scala dell'aereo il vento ha soffiato forte facendole scoprire le gambe.

E dopo il topless rubato (e anche qualcosina in più stando ai giornali scandalistici) ecco dunque un involontario siparietto alla Marilyn Monroe. Purtroppo, però, non è la prima volta che la duchessa, la quale dovrebbe prepararsi a vestire i panni da regina, inciampa in questo incidente.



Era già successo all'aeroporto di Calgary, durante la visita dei principi in Canada. Anzi, quella volta era andata addirittura peggio visto che l'obiettivo aveva immortalato le mutandine reali. Per carità, in tinta col vestito, quindi un punto in più dal punto di vista dello charme. Ma non di quello dell'eleganza. Eppure la nonna di William, la regina Elisabetta, l'aveva avvertita: basta mettere dei piombini alla gonna e quella non si alzerà mai. Vista la recente cronaca è stato un consiglio beatamente ignorato.