Canalis, una sensuale amazzone in passerella

Tgcom24 l'ha spiata nel backstage di Miss Bikini Luxe

21/9/2012

Da parecchio tempo non calcava una passerella, eppure Elisabetta Canalis sfila come una bellissima amazzone per Miss Bikini Luxe. Tgcom24 l'ha seguita passo dopo passo a partire dal backstage e ne ha scovato i trucchi di bellezza. Elisabetta sorride, regala scatti e si fa immortalare piĆ¹ o meno scoperta mentre la truccano e la pettinano. Poi arriva in sala e sbalordisce con una cavalcata sexy e grintosa come una guerriera mitologica.

foto LaPresse

Non resta mai in bikini, ma gioca sull'effetto vedo non vedo offrendo siparietti mozzafiato in un'ambientazione tribale e metropolitana al tempo stesso. E' arrivata a Milano dopo essere stata sul set di uno spot in Spagna, fotografi e giornalisti la inseguono e lei non delude nessuno, salvo azzittirsi sulle domande troppo private.