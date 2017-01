Stephanie Seymour pose disinibite per i-D

A quarantaquattro anni fisico al top per l'ex modella

21/9/2012

L'anagrafe parla chiaro, Stephanie Seymour ha quarantaquattro anni, ma negli scatti della rivista i-D sembra ne abbia la metà. Per la modella statunitense, protagonista delle passerelle negli anni 80 e 90, il fisico è ancora al top nonostante una vita movimentata e quattro figli. Fotografata da Daniele Duella e Iango Henzi "scopre" la sua intramontabile bellezza. Magra, tonica e, in parte, ritoccata, garantisce uno spettacolo hot.

foto i-D

La sua carriera è iniziata a 14 anni e a distanza di tempo non si è ancora arrestata. Tra amori che vanno e vengono e le gravidanze, la Seymour non rinuncia a mettere in mostra la sua femminilità con degli scatti a dir poco bollenti. Nuda come mamma l'ha fatta posa di profilo con un rigido bustino nero che lascia scoperte le sue natiche, ancora ben tornite, e i suoi seni, non più così naturali. Un veloce cambio d'abito (per quello che indossa!) e l'obiettivo la immortala frontalmente. Corpetto e reggiseno stringati evidenziano anche le sue parti intime. La mise potrebbe essere discutibile, ma lei resta ancora una bomba sexy.