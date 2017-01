La Fico mostra la pancia a Como

Raffaella sceglie la cameretta

21/9/2012

E' sorridente e felice Raffaella Fico, all'inaugurazione del nuovo negozio Nanan a Como. Indossa un paio di jeans e una tshirt, sneakers ai piedi e giacca sulle spalle, la showgirl appare in grandissima forma. A qualche mese di distanza dall'annuncio ufficiale della gravidanza e dalle difficoltà con Balotelli, Raffaella sembra aver ritrovato la serenità. La pancia è evidente, ma il fisico non è appesantito, anzi appare davvero ben proporzionato.

foto Olycom

La Fico sembra aver ben superato anche le perplessità sulla richiesta del test di paternità di Balotelli. Anzi ci scherza, a tal punto che in rete qualche giorno fa si era diffusa la notizia falsa che il figlio che aspettava non era di Supermario ma di Francesco. Già perché lei stessa in un'intervista aveva detto “Mio figlio è di Francesco, non di Mario”, alludendo al fratello dell'ex gieffina. Che in questo momento delicato si è offerto di stare accanto alla sorella e di aiutarla nella fase della maternità e della crescita del bebè.