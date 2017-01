Antonella Mosetti, lato B in vetrina

Look casual e curve in mostra

21/9/2012

Shopping provocante per Antonella Mosetti, che in jeans e maglia aderente, prima cammina per via Montenapoleone mostrando l'ombelico poi, entrata in un negozio si appoggia al bancone e inarca la schiena mettendo in mostra il suo lato B.

foto Olycom

La bella compagna di Aldo Montano, modella e showgirl è più in forma che mai. Dopo il parterre da Richmond, dove ha sfoggiato un sexy mini abito rosa su tacchi altissimi, per lo shopping milanese Antonella ha scelto un look informale e casual, che tuttavia mette ugualmente in risalto le sue curve perfette e scultoree.



Pochi giorni fa lei e il fidanzato, il campione di scherma Aldo Montano, avevano posato per un sexy servizio su Vanity Fair, belli, sensuali e innamorati. Pronti per allargare la famiglia.